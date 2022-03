Wiiralti laulja perre sünnib oktoobris teine laps

Tuleb välja, et Elu24 on esimene, kes saab vahendada õnnelikku sündmust Vahur Krautmani perekonnas. Nimelt sünnib tänavu perre uus ilmakodanik. «Isegi bänd veel ei tea, aga meil ongi mingi traditsioon välja kujunenud, et suurtest asjadest saamegi meedia vahendusel teada – oktoobris on veel ühte väikest Krautmani juurde oodata!»