«Ma näen su häält» grillmeister: Grete Kullal on vist mingi kana kitkuda meestega, kes süüa teha oskavad

Tuleb välja, et Wiiralti solisti Vahur Krautmani tegelaskuju «grillmeister» ei tulnud tühja kohapealt. «Esindan siiski seda kaadrit, kelle jaoks grillhooaeg lõpeb 31.detsember ja algab 1.jaanuar. Kui mõni naaber on tüütus läbi selle, et laupäeva hommikul kell seitse mootorsae või niiduki käima tõmbab, siis mina kipun olema see jobu, kes veel rahulikku ööund magavaid kaasmaalasi varahommikuse šašlõkilõhnaga äratab ning paadunud taimetoitlaste veendumusi proovile paneb,» naljatleb Krautman.

Ta on sõbraga isegi Grillfestil võistlemas käinud ning mehe enda sõnul andsid nad tipptegijatele ikka kõva konkurentsi.

Muusikapisik anti Krautmanile aga kaasa vist rinnapiimaga. Tema isa oli ka kunagi bändimees ning vanaisa vitsutas kõvasti lõõtsa mängida, seega vedeles tema kodus igasuguseid pille ja instrumente.

«Akordionil kuulmise järgi mingite raadiost tulnud lugude järgimängimine oli näpus juba enne esimesse klassi minekut. Vanematele ka tundus, et olen andekas ja tuleks koos tavalise kooliga ka muusikakooli panna, aga see plaan jäi päris kiiresti soiku, sest Sõbra juures telekamängu mängimas käimine tundus põnevam tegevus toona, ja ega see Kiviõli lastemuusikakool tol ajal oli ikka läbi ja lõhki Nõukane koht,» kirjeldab ta oma muusikalise teekonna konarlikku algust.

Põhikooli lõpus hakkas muusika aga taas esile kerkima ning isa õpetatud esimesed lihtsamad duurid kitarril aitasid ka tüdrukutele silma jääda, eriti Terminaatori ja Smileri lugusid lõkkepidudel jaurates.

«Mingil hetkel muutus see siiski fanatismiks ja paarist duurist millest piisas tüdrukutele mulje avaldamiseks sai paarkümmend, hakkas kogunema igasugust muusikakola ja salvestusvahendeid. Kohalik muusikakool oli ka teinud uue juhi Jaanus Põlder’i (Untsakad) all vägeva arengu. Tema käe all sai mõned aastad kitarri õpitud, kooli vana laoruum transformeerus paralleelselt piirkonna moodsaimaks proovikaks, kus sai enamik õhtuid veedetud ja küttepunki raiutud. Toona küll pigem trummari ja heliloojana,» muljetas ta vanadest aegadest.

Ma näen su häält- Grillmeister. Foto: Rauno Liivand

Laulmine tuli temani alles siis, kui ta Tallinna kolis. «Kuigi mulle on alati väga meeldinud laulda, ei pidanud ma end kunagi eriliseks lauljaks, keda inimesed kuulata tahaks vaid rohkem laulukirjutajaks ja väga teadlikult selle hääle arendamise poolega ei tegelenud,» lisas Krautman.

Mingi hetk viis elutee ta WAF muusikakooli Maikeni ja Bert Pringi käe alla, kus sai ta aru milline hääl tal tegelikult on ning mida kõike ta sellega ära teha saab. Kitarristi ja trummari rollid vahetusid tasapisi laulja rollide vastu, instrumentaalsete teoste asemel hakkas ta enda nime alt välja andma ka vokaalseid teoseid ning umbes samal ajal kui hakkas WAF’is ka ise vokaaltehnika tunde andma, oli tulnud ka praegu väga populaarse ansambli Wiiralti punt kokku.

Siiski võtab põhiosa tema ajast ära hetkel ametlik töö erivedude firmas ja loomulikult ka perekond. «Laps kasvab ja areneb nii suure hooga, et ei tahaks minutitki maha magada ehki vahel on raske leida seda kompromissi bändi, pere, töö ja õpetaja elu vahel,» võtab ta kiirelt oma praeguse elu kokku.

Tuleb välja, et Elu24 on esimene, kes saab vahendada tulevast õnnelikku sündmust Krautmani perekonnas, nimelt, on perre sündims õige pea ka uus ilmakodanik. «Isegi bänd veel ei tea, aga meil ongi mingi traditsioon välja kujunenud, et suurtest asjadest saamegi meedia vahendusel teada - oktoobris on veel ühte väikest Krautmani juurde oodata!»

Hetkel nuputab mees, kuidas oma elu selle kõige kõrval manageerida ning eks saatesse minek oligi selline hea vaheldus. Krautman sõnab, et ei mõelnud pikalt, kui kutse sai ning nautis kogu saadet täiel rinnal.

«Kogu see kaadriesine ja tagune seltskond oli lahe, produktsioon tasemel, zürii sünergiline ja ägedate ütlemistega. Aga mul on kahtlus, et Gretel on mingi kana kitkuda meestega, kes söögitegemist naudivad – üleelmises saates tahtis kohe esimeses voorus pagari minema saata, täna mind kui grillmeistrit…»