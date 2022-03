Mööda maailma rändav Kertu Jukkum: ma ei ole kunagi õnnelikum olnud

«Viimase enam kui kuuga olen külastanud võrratuid paiku eri riikides. Ma otsin ehedat päriselu. Eelaimdus Costa Rica osas oli, et siin on turistidele üles seatud butafoorilist maailma enam. Käisin vähemkäidaval rannal, püüdsin leida kohalike vihmametsa mägedes, aga midagi jäi puudu,» tunnistab maailmarändur Kertu Jukkum Instagrami tehtud postituses.

See, mis ees ootas, oli Jukkumi sõnul paradiis. «Lopsakas loodus ja uskumatu liigirikkus. Pärisinimeste ning vaikse kulgemisega. Ma ei laristanud aega ja passisin öö ärkvel, et kohata jaguari, kilpkonni ning teisi kohalikke. Hommikul istusin kohvi pihus ja lasin laintel end paitada. See paik, need kohtumised, ja tunne, mis tekkis siin, jääb minuga.

«Eks meelelahutusmaailmas on olnud igasuguseid aegu ja ka üliõpilaste aasta,» rääkis Jukkum alkoholi tarbimisest, lisades, et viimastel aastatel on ta joonud seda üsna vähe. «Alkohol on alkohol. Ja see laastab. Inimest, tervist, perekondi, ühiskonda,» tõdes ta blogipostituses.