«Enam ei juhtu minuga midagi, kui ma üksi olen.» Ajukasvaja alistanud ettevõtja Urmas Purde suri õnnetuse tagajärjel

«Kuigi selleks päevaks on mul olnud võimalus ja kohustus läbi aja erineval moel valmistuda, ei tule ma siiski selle kaotusega üldse hästi toime – nii nagu paljud teisedki. Aga nii see ju käibki. Vist esimest korda on mul teiste õnnetuse üle natuke isekalt hea meel. Üksi oleks seda koormat palju raskem kanda. Olen samas lootusrikas, et kui kurbuse, kahjutunde ja lohutamatuse lained on enam-vähem vaibunud, jäävad Urmasele mõeldes domineerima tohutu tänutunne, meeleliigutus ja rõõm.»