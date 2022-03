Mees kohtus metsas karuga: tüüp jälgis mind ja mõtles, kas süüa mind lõuna- või õhtusöögiks

«Täna metsa minnes mõtlesin, et võiks kedagi erilist näha, näiteks karu või ilvest. Pärast mõningast jalutuskäiku tänases lumises tormis nägin, et mingi tüüp metsa all jälgib mind ja mõtleb omaette, kas süüa mind lõunaks või jätta õhtusöögiks,» kirjutab Koks Facebooki grupis «Looduse pildipank».