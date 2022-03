Ühismeedias kirgi kütnud kihlasõrmus leidis õige sõrme vaid paari tunniga

«TARTU Kuulutaja» Facebooki lehel ilmus kuulutus kihlasõrmuse müügi kohta: «Naine ütles ei. Pole kordagi õnneks kantud. Suurus 16,5. Hind 600 eurot,» seisis kuulutuses. Sõrmuse müüja Artur ütles Elu24-le, et ta poleks osanud nii suurt tähelepanu oodata. «Meeletu kirjade laviin. Ei kujutanud ette, et selline möll artikli pärast hakkab,» räägib Artur.

Ostuhuvilisi tekkis kümmekond, kuid paljud naised kirjutasid muudel teemadel. «Naised uurisid, et miks sõrmus enda naisele ei sobinud. Tasuta sõrmuse soovijaid oli palju,» räägib Artur.

«Sõrmus leidis uue sõrme juba samal päeval, kui see müüdud sai,» avaldab mees, kellel on väga hea meel selle üle, et sõrmus lõpuks õige omaniku leidis.