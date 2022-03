Ukraina piirile jõudnud Beebilõust relva siiski kätte ei võta

Teisipäeva õhtul tekitas ärevust uudis, et räppar Beebilõust (40) ja tema sõber Nihvernaadi sõidavad Ukrainasse Putini vastu sõdima. Mehed rääkisid ühismeediasse postitatud videos, et neil on privileeg minna sõdima väljapoole Eesti territooriumit. «Läheme sinna, kus poolikud lapsed on tänavatel. Me ei tea, kui selge peaga me sõdiksime siis, kui see meie lastega juhtuks. Keegi mitte m*****i niikuinii ei tee, lehvitavad lippe ja kleebivad kleebiseid ainult. Kui see sõda siia jõuaks, oleksid need inimesed teisel pool lahte oma sinimustvalget lehvitamas.»