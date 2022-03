Kiievi linnapea venna näitlejannast ekskallim sattus taas skandaali

Näitlejanna Hayden Panettiere'il (32) on viimastel aastatel olnud raskemad ajad. Vägivaldne suhe ning liigne pidutsemine viis olukorrani, kus Haydeni tütar võeti naise käest ära. Kui vahepeal tundus, et näitleja on oma elu korda seadmas, siis nüüd sattus ta taas uude skandaali.