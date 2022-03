Näitleja Veikko Täär suudab etenduste tekste õppida uskumatu kiirusega

Roll nägi ette ligikaudu kahetunnist laval olekut ja esitama pidi filosoofilist teksti. Täär märkis, et näitlejate keeles nimetatakse sellist kiiret asendustööle reageerimist «püstoli tegemiseks». «Ma ei tea, kus kohast selline väljend tekkis, kuid aimata saavad juba kõik, et püstol toimetab ju väga kiirelt. Mõte ongi see, et sa võtad asendustöö vastu väga lühikese etteteatamise ajaga,» täpsustas Veikko Täär.