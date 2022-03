Putini pressijuhi tütre arvates on sanktsioonid tema vastu ebaõiglased

Enam kui kaks aastakümmet Putini pressijuhina töötanud Dmitri Peskovit on USA meedias nimetatud Venemaa propaganda tipptarnijaks, kes Ukrainasse sissetungi õigustamiseks valetab, vahendab People.

Samal ajal kutsub Peskovi tütar Jelizaveta Dmitrijevna Peskova enda vastu kehtestatud sanktsioone ebaõiglaseks ja alusetuks. Olgugi et ta elab arvatavasti just tänu Kremlit toetavale isale luksuslikku elu.

Jelizaveta (alumisel pildil koos isaga) on veetnud suure osa oma elust Venemaalt eemal. Ta sündis 1998. aastal Türgis, kus tema vanemad kohtusid: Peskov töötas toona Vene saatkonnas Ankaras ja neiu ema oli diplomaadi tütar.

Pärast mõnda aega Venemaal elamist saadeti Jelizaveta Prantsusmaale internaatkooli ning seal käis ta enne Moskvasse naasmist ka ülikoolis.

24-aastasel Jelizavetal on Instagramis veidi üle 250 000 jälgija ja neiu ei karda fännidele enda glamuurset elu näidata. Jelizaveta käib punase vaiba üritusel, kannab uhkeid kleite ja armastab reisida.

«Ma täiesti mõistan, et mul on rohkem võimalusi kui teistel, sest ma ei ole pärit lihtsast perekonnast,» rääkis neiu märtsi keskel Business Insiderile. «Aga teate, ilma mõistuseta ei oleks võimalik neid võimalusi millekski muuta.»

Rahvusvahelisi suhteid õppinud Jelizaveta on vaatamata noorele eale kommunikatsioonifirma asutaja ja ajaloolise sihtasutuse juht. Pole teada, kui palju tal või tema isal vara on, kuid 2019. aastal avaldas The Guardian, et Peskovi abikaasal on üle 10 miljoni dollari väärtuses kinnisvara.

3. märtsil kehtestas USA Jelizaveta isa vastu sanktsioonid. Nädal hiljem ootas sama saatus nii neiut ennast, tema ema kui ka venda.

«Minu jaoks on see täiesti ebaõiglane ja alusetu,» kommenteeris Jelizaveta enda vastu kehtestatud sanktsioone. «Olin tõesti üllatunud, sest on imelik kehtestada sanktsioonid 24-aastase inimese vastu, kellel pole olukorraga mingit pistmist.»

Neiu sõnul on ta oma varanduse ise teeninud ja usub, et sanktsioonid teda rahaliselt ei mõjuta. Küll aga mõjutavad teda sanktsioonid, mis piiravad reisimist. «Olen endast väljas, sest tahaksin reisida ja ma armastan erinevaid kultuure,» tunnistas Jelizaveta.

Jelizaveta on rahu poolt

25. veebruaril, päev pärast seda, kui Venemaa väed Ukrainasse tungisid, jagas Jelizaveta ühismeedias sõnumit, et on sõjavastane. Hiljem see postitus kustutati, vahendab Postimees. «Kui ma seda ütlen, siis ma mõtlen, et ma olen rahu poolt mitte ainult Ukrainas, vaid kogu maailmas,» lisas Jelizaveta hiljutises intervjuus, kuid pikemalt ta teemal peatuda ei soovinud ja lisas, et ei aruta praegust olukorda.

«Saan rääkida ainult sanktsioonidest ja saan öelda ainult seda, mida mina tunnen ja mida mina sanktsioonidest arvan,» sõnas ta.

Ta lisas intervjuus, et kuigi tal on isaga väga sügav side, ei ole ta enda isa – ja teda ei tohiks pidada vastutavaks Venemaa sissetungi eest Ukrainasse, mida Jelizaveta isa iga päev kaitseb.

Isegi kui Jelizaveta tahaks rohkem öelda, on palju põhjuseid, miks ta ei saa avameelne olla. Isegi olukorras, kus tema privileeg tagab teatud turvalisuse, mida tuhandetel vangistatud sõjavastastel meeleavaldajatel ei ole.

Venemaa sissetungi vastu sõna võtmine – isegi selle «sõjaks» nimetamine «sõjalise erioperatsiooni» asemel – võib tähendada kuni 15-aastast vangistust. Seda seaduse alusel, mille riigiduuma võttis vastu märtsi alguses ja mille järgi võib karistada «võltsuudiste» levitamise eest.