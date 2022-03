Kus ja miks võib järgmine suur relvakonflikt tekkida?

Sada sekundit maailmalõpuni, teatasid selle aasta jaanuari lõpus USA Chicago ülikooli teadusajakirja The Bulletin of the Atomic Scientists juhid viimsepäeva kella järgi. See 1947. aastal teadlaste loodud sümboolne osutitega kell näitab kujundlikult, kui palju on jäänud aega inimkonnale saatusliku katastroofini. Mida lähemal on osutid keskööle, seda lähemal on teadlaste arvates inimkonda ja planeeti ohustav katastroof.