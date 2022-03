Hollywoodi superstaar Jessica Alba fännab eestlaste loodud äppi

19,5 miljoni jälgijaga näitlejatar Jessica Alba jagab Instagrami stooris, et armastab just Eestist alguse saanud meditatsiooniäppi Synctuition . «Õnne võib leida ka kõige pimedamatel aegadel, tuleb lihtsalt tuli põlema panna,» seisab postituses.

Oma kiindumuse näitamiseks on ta Synctuitioni meeskonnale koguni kirja saatnud, milles annab teada, et äpil on kindel koht tema südames. «Jah, vastab tõele! Ja ta isegi mitte lihtsalt ei saatnud tänu, vaid jagas seda oma peaaegu 20 miljoni jälgijaga, tehes selle kohta täna mitu stoorit,» ütleb Elu24-le Synctuitioni üks asutajatest, Allan Eesmaa.