Ukraina sõda ajendas Arbo Tammiksaart kaitseliitu astuma: aeg on kodumaale midagi vastu anda

Elu24-le avaldas filmirežissöör, et liitus Toompea malevkonnaga. «Nende koduleht oli kõige ilusam. Nali, see on kodule kõige lähemal. Ei, sest me sõpradega tahtsime just sinna. No tegelikult ma ei tea. See lihtsalt sobis mulle. Sama hästi oleksin võinud oma kodumaakonna Pärnumaa malevkonnaga liituda, sest siis oleks lapsepõlves tundma õpitud maastikud toeks. Metsad, sood ja rabad. Hetkel läks lihtsalt nii, kõik kaitseliidu üksused on sobivad,» vastas ta küsimusele, miks otsustas selle malevaga liituda.