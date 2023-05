Unenäomaailm on müstiline ja seletamatu ning igal inimesel on oma unenägudega väga individuaalne side. Kuna sodiaagimärgid loovad omamoodi filtri, läbi mille inimene elu kogeb, mõjutab see ka suhet unenäomaailmaga. Uuri, kuidas Sinu päikese- ja kuumärk mõjutavad sinu unenägusid.