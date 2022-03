Filmiekspert ennustas taas Oscarite võitjaid: heade filmide poolest oli väga õnnestunud aasta

Häid uudiseid kohalikele filmisõpradele – telekanal Filmzone on eksklusiivne Oscarite telekanal Balti riikides, tuues filmimaailma suursündmuse siinsete televaatajateni nii otseülekande kui korduste kaudu.

94. Oscarite ülekanne Hollywoodist algab juba ööl vastu esmaspäeva, 28. märtsi algusega kell 1.30 suurejoonelise staaride saabumisega punasele vaibale. Kell 3.00 alustavad säravad ja humoorikad õhtujuhid Regina Hall, Amy Schumer ja Wanda Sykes pidulikult galat ning kõigil Eesti televaatajatel avaneb Filmzone'i vahendusel võimalus kaasa elada oma filmimaailma lemmikutele.

Oscarite otseülekanne on Filmzone'is vaadatav 27. märtsi ööl vastu esmaspäeva. Foto: Promopilt

«Maailmas on küll ajad keerulised, kuid kunst ei tohi lakata olemast. Pidu katku ajal see kindlasti ei ole. Näiteks, teise maailmasõja ajal jagati Oscareid, kuid materjalide puuduse tõttu olid need valmistatud kipsist. Metall kuulus teatavasti toona vaid sõjatööstusele. Juhtugu maailmas mistahes koledusi, sõjauudiste kõrvale on vaja ka midagi muud,» rääkis Lauri Kaare tänavusest Oscarite galaööst.

Filmiakadeemia on üle õla aastale tagasi vaadanud ning sama on teinud kõik selle valdkonna fännid. Elukutselise filmisõbra Kaare hinnangul oli möödunud filmiaasta sisu poolest igati edukas. «Kui vaadata seda, kui pikalt möödunud aastal ka Eestis kinod kinni olid, siis näeme, et kukkumine võrreldes varasema aastaga oli päris arvestatav. Vaadatavuse poolest ei olnud just super aasta, kuid heade filmide poolest oli jällegi väga õnnestunud aasta,» sõnas mees.

Lauri Kaare, paremal. Foto: Raadio Elmar

«Paljud filmid, mis 2020. aastast olid edasi lükatud, jõudsid lõpuks meieni. Näiteks, suure muusikalisõbrana sain ma lõpuks Steven Spielbergi «West Side Story't» näha. Valik oli eelmisel aastal seinast seina, kinolinadele toodi nii suuri kui ka väikeseid filme. Elamus oli kindlasti suure algustähega ja põnevust jagus ikka päris kuhjaga,» rõõmustas filmiekspert.

Kaare lisas, et paljusid Oscarile nomineeritud filme saab vaadata ka erinevatel voogedastusplatvormidel. «Näiteks «The Power of the Dog» on juba eelmise aasta lõpust Netflixis olemas. Apple TV+ vahendusel saab vaadata südamlikku filmi «Coda». Tõenäoliselt auhinnavääriline «King Richard» on meie kinodes olnud alates veebruari lõpust. Kui Eesti vaatajal on olnud soovi, tahtmist ja aega, siis võimalusi on olnud palju... iseenesest, kas sellest sai kinni haaratud,» sõnas ta.

Lauri Kaare ennustas kolme kõige enam kõneainet pakkuva kategooria võitjat:

Parim film

«See on natuke keeruline. Kui ma pakun filmi, mida ma tahan, et saaks, siis oleks see ilmtingimata «Belfast». Samas on oht, et Oscari võtab Jane Campioni «The Power of the Dog» – film on korjanud juba erinevaid auhindu ja plusspunkt on ka see, et film kandideerib ka parima montaaži Oscarile. Ajalugu on näidanud, et kui sul pole näidata parima montaaži nominatsiooni, siis see nõrgendab sinu väljavaateid õhtu ihaldatuima auhinna saamisel,» sõnas Kaare.

Parim meespeaosatäitja

«Siin on kõigi ennustajate töö väga lihtsaks tehtud. Kihlveokontoritel pole ilmselt mõtet pakkumisi vastu võtta. Oscari saaja tundub olevat Will Smith (ülemisel pildil abikaasa Jada Pinkett Smithiga), rolli eest filmis «King Richard». Emotsionaalselt hästi esitatud kõnet saame vist tänavu kuulata just Will Smithi esituses. Kui peaks juhtuma, et keegi temalt auhinna ära napsab, siis see võib olla Benedict Cumberbatch rolli eest filmis «The Power of the Dog»,» muigas Kaare.

Parim naispeaosatäitja

«Ma kahtlustan, et selleks on Jessica Chastain rolli eest filmis «The Eyes of Tammy Faye». See film pole tavalevis olnud. Chastain mängib telejutustajat, lugu põhineb tõsielul ja ilus naine on koledaks grimeeritud. Nii võitis aastaid tagasi oma Oscari Nicole Kidman, kui tegi rolli filmis «The Hours»,» märkis Kaare.