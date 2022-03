Tartu draama: naine ütles «ei» ja mees pani kihlasõrmuse müüki

Postituse all käib elav arutelu. «Ma võin kanda, kui tahad,» ütleb üks naine. «Vii poodi tagasi,» soovitab teine. Üks mees pakub hinnaks 600 euro asemel 400 eurot. Arutletakse ka selle üle, et ehk oli sõrmus naise jaoks liiga odav, sest kui ta kannab muidu väga kalleid ehteid, oleks ta oodanud midagi uhkemat ja hinnalisemat.

«Ma ütleks jah,» avaldab üks naine. Teda toetab teine: «Jah, ütled jah ära, ei abiellu, sõrmuse jätad niisama endale... naisel polnud ikka nutti, et ei ütles.» Kulla hind ju tõuseb ja kuld on hea tagavara mustadeks päevadeks.

Kuulutuse lisanud mees ütleb Elu24-le, et tema meelest ei sobi seda sõrmust teise naise jaoks hoida. «On see ju ostetud kindla mõttega ühele naisele. Valitud vastavalt inimese stiilile jne,» avaldab Artur. Mees on seda meelt, et kui tuleb uus naine, kellega sooviks abielluda, siis tuleb ka uus sõrmus.