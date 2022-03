Britney Spears unistab rindade suurendamisest

Neljapäeval rääkis 40-aastane Britney Spears sellest, miks ta soovib noa alla minna. Samas tunneb ta enda sõnul, et Los Angeleses on raske head ilukirurgi leida.

Laulja sõnul on tema rinnad liiga väikesed. Ta usub, et need on väiksemaks muutunud hiljutise kaalulanguse tõttu.

Kuna ta ei ole enam oma rindadega rahul, otsustas ta minna ilukirurgi jutule, et uurida oma võimaluste kohta. Spearsi sõnul oli aga koridor arstikabineti ukseni nii pikk, et ta pidi enne sinna jõudmist hingetuks jääma. «Nad tahavad, et te sureksite enne, kui sinna jõuate,» kirjutas lauljatar.

Spearsi ema sõnul on tütar nooruses rindu suurendanud, kuid Britney pole ise seda tunnistanud. HollywoodLife'ile rääkis allikas, et Spears oli implantaadid eemaldanud, kui tema rinnad kasvama hakkasid.