Oscarite kinkekotis olnud Eestiga seotud meene ajas šotlased vihale

94. Oscarite auhinnagala on läbi ja õhtu lõpuks rääkisid vist kõik vaid Will Smithi kõrvakiilust, mitte võitjatest. Kuid see pole ainus skandaal, mis Oscarite auhinnagalat tänavu saatis. Probleemiks sai ka Oscarite kinkekott, kuhu lisati tükike maad Šotimaal ja tiitlid (Glencoe leedi ja Glencoe lord), ning selgub, et skandaaliga on seotud ka Eesti.