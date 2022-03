Vene Playboy modell suri vaid 26-aastaselt

Vene kõmumeedia väljaanne Starhit.ru vahendab, et ametivõimud uurivad Lidia Ponomarjova surma ja hetkel ei ole välistatud, et noor naine ise endalt elu võttis. Lähedased ja fännid on Lidia surmast šokeeritud ning avaldavad ühismeedias kaastunnet.

Blogija Aleksei Stoljarov ei suuda samuti uskuda, et midagi sellist juhtus. «Sa jääd igavesti minu mälestustesse naeratava ja üdini positiivse tüdrukuna. Meie Lidia. Ma ei suuda uskuda, et sind enam ei ole,» kirjutas blogija.

Sellised komplimendid tekitasid Lidiale pigem aga piinlikust. «Usun, et õnnetused ei juhtu kogemata ja universum annab meile mitmeid radu, mille vahel valida. Olen endale eesmärgi seadnud ja töötan selle nimel. See on järgmine samm selle suunas, et saaksin olla inimesena ja naisena mina ise. Ma ei tea siiani, milleks ma võimeline olen,» rääkis Lidia võistlusvideos, mille ta pea viis aastat tagasi Playboy modelli konkursile saatis. «Varastamine ja tapmine on halb. See, mida mina teen toob naudingut ja ei tee kellelegi liiga,» lisas ta lõpetuseks.