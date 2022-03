ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: lugu Mihhail Kõlvarti tagakiusatud (vene)lastest

Kekerakonnale on üldiselt kombeks, et armastatud liider käitub nagu kallis isakäsi – silitab päid, vajadusel annab peksa, hoolitseb ja poputab või karistab karmilt oma lapsi. Vastutasuks pole vaja muud, kui mõtlemine välja lülitada ja suurt juhti tingimusteta armastada. Selle stiili näppas ilmselgelt Vene poliitikast juba Edgar Savisaar, aga sihuke isakese patroneeriv hoiak on omane ka Mihhail Kõlvartile.

Solvatud venelased?

Just äsja saime me Tallinna linnapea käest teada, et Eesti venekeelsed inimesed võivad solvuda, kuna põgenikele pööratakse liiga palju tähelepanu. No kurat. Kas Kõlvarti arust on tema valijate näol tegemist lollivõitu kolmeaastastega? Kas see on lasteaed, kus tugevam nõrgemalt plastmassist kastiauto või ilusa mängutanki ära võtab?

"Need inimesed pole kunagi kohanud nii palju positiivset tähelepanu ja head suhtumist, mida saavad täna sõjapõgenikud, vaatamata sellele, et nad on siin kaua elanud ja olnud riigile lojaalsed. Sellega seoses võib tekkida isegi teatav armukadeduse tunne," pajatas Kõlvart ERR-i venekeelses veebisaates oma "tagakiusatud lastest".

Huvitav, kas Tallinna linnapea on pime, rumal, küüniline või vaatab ainult Vene Föderatsiooni uudistekanaleid?

Kõlvart arutles, et Eesti venekeelsed inimesed leiavad nüüd korraga, et ukrainlastele pakutakse liiga palju kõikvõimalikke soodustusi, rohkem kui kohalikele ning see "võib põhjustada rahulolematust".

Mismõttes meie venelased kannatavad? Hulluks olete läinud või?

Kuidas üldse saab külastada pead mõte, et põgenikke poputatakse? Lugupeetud linnapea, kas meie venelaste maju on pommitatud? Kas siis, kui nad haiglas või koolis viibivad, peavad nad kartma raketirünnakut? Kas te ei ole kuulnud, et Putin ründab Ukrainat kõige verisemal moel, kas te sõjakuritegudest midagi teate?

Need inimesed ei tulnud Ukrainast siia niisama heast peast, et kõikvõimalikke "toetusi" või "soodustusi" saada. Nad põgenesid Ukrainas lingiluusiva vene surma eest, mitte ei saabunud Eestisse vaba aega veetma, nagu Türgi kuurortisse.

Lojaalsuse testimisest

Kõlvart mainib muidugi õigustatult, et siinsed venelased pole sõjas süüdi, aga lisab, et neid "testitakse pidevalt lojaalsuse suhtes".

Ma ei ole kordagi kuulnud Kõlvarti avaldust siinsetele venelastele mitte koguneda oma putinistliku natsisümboolikaga maikuus pronkssõduri juurde.

Vabandust väga, aga Eesti riigis peabki seda tänases olukorras tegema. Peaks rohkemgi. Iga päev saab politsei teateid mingitest "tagakiusatutest", kes on auto tagaaknale või majaseinale plätserdanud Z-märgi, mis näitab, et nad on Putiniga, mitte Ukraina või Eestiga.