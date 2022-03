Ukrainlased võisid sõjasaagiks saada tõeliselt hea luuretehnika

Lahinguväljal Ukraina kätte sattunud konteineris on tõenäoliselt täiustatud Krasuhha-4 süsteem elektrooniliseks sõjapidamiseks. See on loodud töötama radaripõhiste süsteemide vastu õhus. Selle eesmärk on muu hulgas häirida vastase seire-, satelliidi- ja lennukisüsteeme, kirjutab Ilta-Sanomat.