Nicola Coughlan Netflixi sarjast «Bridgerton» ei saanud koroona tõttu punasele vaibale, kuid lõi end kodus üles

Nicola Mary Coughlan (35) on Iiri päritolu näitleja, kes on tuntuks saanud rollidega sarjas «Derry Girls» ja Netflixi draamas «Bridgerton». Kui ülejäänud sarja näitlejad kogunesid «Bridgertoni» teise hooaja esilinastusele, pidi Coughlan haiguse tõttu koju jääma. Naine tegi endale glamuurse meigi, et sündmust kodus tähistada, kuid kleidi asemel valis ta selga midagi ebatraditsioonilist.