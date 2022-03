Popstaar Nyusha põrutas perega Venemaalt minema

Kahe lapse ema ja Venemaa lauljatar Nyusha andis teada, et lahkus oma koduriigist. Staar põhjendab otsust sellega, et tema abikaasa käib pidevalt ärireisidel ja kuna praegu on Venemaalt väga raske teistesse riikidesse liikuda, otsustas paar, et parem on elada välismaal.