Naeratusest ehk hammastest on Malle unistanud juba aastaid. Tütre Liisi sõnul on takistuseks olnud nii raske elutee kui ka valed valikud. Kolm korda abielus olnud Mallel pole suhetega elus vedanud ja seitsme lapse kasvatamine on pigem just tema õlgadele jäänud.