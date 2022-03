Ajakirjanikud uurisid, milline on Soome kodakondsuse saanud Vene oligarhide soome keele oskus, kuid leiti veel midagi üllatavat

Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS/Scanpix

Foto: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS/Scanpix

Soome väljaande Helsingin Sanomat ajakirjanikud uurisid, milline on soome keele oskus Vene oligarhidel, kes on saanud Soome kodakondsuse, ja mille alusel nad selle said. Nad esitasid palve Soome migratsiooniametile vastavate dokumentide saamiseks.