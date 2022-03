Tõrjuvad kolleegid ja ülipikad tööpäevad: suures kaupluseketis töötanud eestlanna jagab oma kohutavat kogemust

Tiina (nimi muudetud, toimetusele teada) otsustas oma lugu jagada, kuna teab, et tegemist on probleemiga, mille käes kannatatakse, kuid millest rääkida ei julgeta.

50-aastasele naisele on määratud puuduv töövõime, mille tingis raske haigus, mis naise sõnul tekkis suurest ületöötamisest. «Tegin kolm kuud järjest kõvasti ületunde ja siis tuli pauk – insult,» räägib Tiina. Kuigi naine ei peaks tervise tõttu enam tööl käima, on lisasissetuleku teenimine hädavajalik, sest riigipoolne toetus on vaid üle 400 euro kuus. «Sellega ära ei ela. Inimese elu on üpris raskeks tehtud,» tõdeb Tiina.