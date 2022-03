Tanel Padar on hädas pahatahtliku libakontoga: palun report'ige nii palju kui võimalik, et see terror läbi saaks

«Paljud minu tuttavad ja ka mina ise oleme teada andnud, et tegemist on pahatahtliku libakontoga, aga seni pole Facebook seda kontot sulgenud. Palun report'ige (esitage kaebus – toim) nii palju kui võimalik, et see terror läbi saaks,» palub Padar heade inimeste abi, et pahatahtliku tegelase toimetamised lõpetada.