Nõukogude Liidus põlu alla sattunud Heidy Tamme: mul on tihtipeale piinlik meie pärast

Arvo Pärt, Friedebert Tuglas, Neeme Järvi – need on vaid mõned Eesti kultuuritegelased, kes pandi ebasobiva meelsuse tõttu Nõukogude Liidus põlu alla. Demokraatlik riik ei pane kedagi põlu alla, aga selle ülesande on nüüd enda peale võtnud tavalised inimesed. Eesmärk on ebasobiva käitumisega mõjukalt isikult tema positsiooni võtmine ning jõuks on massiline sotsiaalmeedia kampaania. Sellist ühiskonnast välja heitmise viisi nimetatakse tühistamiseks.

Eestis on proovitud tühistada Alari Kivisaart rassistlike kommentaaride tõttu, Ülle Madiset pedofiili raamatuesitlusel käimise pärast, sporditreenereid alates Fredo Getulio Aureliost treenitavate seksuaalse väärkohtlemise eest jne. Päriselt kedagi tühistada pole siiski seni õnnestunud. Kas aga peaks? Kas ühiskondlik kasu kaalub üles üksikisiku ohvriks toomise?

Just nendele küsimustele otsitakse vastust tänaõhtuses «ESSE» jutusaates, kus on kohal noorpoliitik Karl Jaagup Vahtre. Saates toob Vahtre välja juhtumite erinevad raskusastmed: «Kui sind süüdistatakse laste ahistamises, siis see on hoopis teine asi, kui sind süüdistatakse näiteks rassistlik olemises.»

«ESSE» saates, kus tuleb juttu tühistamisest, arutlevad teema üle (vasakult paremale), Zuzu Izmailova, Karl Jaagup Vahtre, saatejuht Eeva Esse, vandeadvokaat Diana Minumets ja poliitik Jaak Madison. Foto: Sander Ilvest

Tühistamine on vajalik meede ühiskonna eetilisemaks muutmisel, leiab Zuzu Izmailova. «Tavalistel inimestel, kes varem pole saanud oma arvamust välja öelda, nendel on see võimalus tekkinud. Inimesed, kes omavad avalikku positsiooni, peavad vastutama oma sõnade eest!»

Jaak Madison aga ei usu maailmavaate pärast ühiskonnast välja heitmisesse: «Sa ei saa inimest ära tühistada sellepärast, et tal on teistsugused vaated. Tõnis Mäge ei saa ära tühistada!»

Vandeadvokaat Diana Minumets toob esile ühiskondliku hukkamõistu vajaduse mingites olukordades: «Jah, õigust mõistab kohus, aga kuriteod aeguvad. Näiteks Getuliot ei saa enam Mia Belle Trisna juhtumis vastutusele võtta.»

Saatekülalisena räägib oma loo kunagine ülimenukas estraaditäht Heidy Tamme, kes nõukogude ajal tühistati ehk põlu alla pandi. Tamme kutsub üles tühistamist läbi viima oma peas. «Mul on tihtipeale piinlik meie pärast, et me näitame välja oma kõige inetumat poolt. Kui mõte on ebameeldiv, siis ära räägi välja, vaid tühista see,» nendib ta.