Jaak Madison tegi Zuzu Izmailovale huvitava pakkumise: tule meile «trollivabrikusse» tööle

Saate esimestel minutitel defineeriti alustuseks sõna «tühistamine». Vandeadvokaat Diana Minumetsa sõnul on sedalaadi tühistamine pigem meedia või avalikkuse poolt määratletud nähtus, mis sai alguse Ameerikast MeToo liikumisest. MeToo tekkis 2017. aastal Hollywoodis ja see on seksuaalse ahistamise vastane liikumine.