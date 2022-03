Suurushullus: Kendall Jenneri huuled on priskemad kui kunagi varem

Pole kahtlustki, et tõsielustaaridena üleilmselt tuntuks saanud Kardashianide klanni liikmetele meeldivad kõiksugu iluoperatsioonid ja -protseduurid. Olgugi et nad proovivad tihti seda kõike varjata.

Kosmeetikaäri püsti pannud Kylie Jenner eitas mõnda aega, et on iluprotseduuride abil huuli suurendanud. Ta väitis korduvalt, et saavutas suuremad huuled tänu kosmeetikale. Lõpuks tõsielustaar siiski tunnistas, et kasutab huuletäiteid, vahendab The Sun. Samas eitas Kylie 2019. aastal, et on lasknud rindu suurendada ja ninakuju muuta.

Ka vanem õde Khloe Kardashian eitab, et on enda keha ja nägu kirurgide käe all muutnud. Möödunud aasta suvel tunnistas Khloe, et on teinud vaid ühe ninaoperatsiooni.

«Miks ma peaksin modellina oma nägu muutma?»

Kui kõik Kardashianide pere liikmed on tunnistanud, et nad on iluoperatsioonidega kokku puutunud, siis modellina töötav Kendall Jenner on seda kategooriliselt eitanud. 2017. aastal lükkas Kendall kuulujutte ümber ja tõdes, et see on väsitav, vahendab Marie Claire. «Miks ma peaksin modellina oma nägu muutma? See ei ole üldse loogiline,» nentis ta.

2021. aasta oktoobris läksid aga kuulujutud ilulõikustest ja -protseduuridest jälle lendu, kui Kendall jäi paparatsodele silma. Modell lahkus ilukirurgi kliinikust ja kattis maskiga kogu oma nägu. Selles kliinikus näiteks pinguldatakse nahka, tehakse näohooldusi, ninaoperatsioone, huulte täitesüste ja palju muud.

Sarnastele kuulujuttudele andis uue hoo sisse video, mille Kendall ühismeediasse postitas, vahendab Page Six.

«Põrutav: Kendall Jenneri huuled on plahvatanud,» tegi üks Twitteri kasutaja nalja ning lisas, et Los Angelese kosmeetikutel sai pärast nende huulte süstimist täiteaine otsa.

«Ta näeb välja nagu multikategelane,» kommenteeris keegi Kendalli uusi huuli.