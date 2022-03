Oscari-kutseta jäänud suurfilmi staar saab ühismeedia kisa järel auhinnagalale

Hinnatud filmirežissööri Steven Spielbergi «West Side'i loo» uusversioon on tänavusel Oscarite auhinnagalal nomineeritud seitsmes kategoorias. Lisaks parima filmi tiitlile püüab muusikal auhinda ka näiteks parima režissööri, parima kinematograafia ja parima naiskõrvalosatäitja kategoorias.

Vaatamata ohtratele nominatsioonidele polnud aga filmi staar, 20-aastane USA laulja ja näitlejanna Rachel Zegler Oscarite galale kutsutud. Elu24 vahendas, et kindlat põhjust ei ole, kuid on teada, et filmistuudiotele antakse tavaliselt määratlemata number pileteid. Filmistuudio jagab need laiali ning otsustab ise, kas annab mõne auhinnale nomineeritud filmi näitlejatele. «West Side'i loo» teinud filmistuudio on Disneyle kuuluv 20th Century Studios, kes ei olnud esmaspäevaks Zegleri olukorda kommenteerinud.

Mõned spekuleerisid, et 2022. aasta ürituse külaliste nimekiri on COVID-19 tõttu hõredam.

«Ma ei tea, ma olen proovinud, kuid tundub, et seda ei juhtu,» kirjutas Zegler ühismeedias. «Loodan, et viimasel minutil juhtub ime ja saaksin meie filmi seal tähistada, kuid vahel nii läheb. Olen ka pettunud, aga kõik on hästi. Olen meie filmi üle nii uhke,» tõdes ta lõpetuseks.

Fännid said pahaseks

Zegleri kurb ülestunnistus tekitas aga neiu fännides pahameelt ja ühismeedia hakkas kihama. Esile tõsteti fakti, et Oscaritele on kutsutud kuulsused, kellel on filmimaailmaga vähem seost. Näiteks muusik DJ Khalid ning sportlased Tony Hawk ja Shaun White. Kõik kolm on osa auhinnagalast ja annavad võitjatele auhindu üle.

«Miks on DJ Khalid ja Shaun White galal, aga «West Side'i loo» staar mitte, ja tema film on isegi nomineeritud?» küsis üks Zegleri fänn ühismeedias Oscarite ametlikult Twitteri kontolt.

Isegi 1961. aastal esilinastunud «West Side'i loo» filmi staar Russ Tamblyn astus Zegleri kaitseks välja. Tamblyn rõhutas, et Zegler on mitmele auhinnale nomineeritud filmi staar. «Teie kohustus on leida Rachelile saalis koht!» nõudis Tamblyn.