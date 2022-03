LUGEJA KÜSIB ⟩ Kuidas saab nii, et iga müüdud lindi pealt saab Ukraina ainult ühe euro?

Elu24 toimetusega võttis ühendust mees, kes ei mõista, miks populaarne kauplus Sokisahtel Ukraina toetuseks mõeldud lindikeste eest saadud raha täies mahus abivajajatele ei anneta. Sokisahtli esindaja aga ütleb, et iga lindi müügile maksab Sokisahtel hoopis neli senti peale. «Kõike heategevuseks suunatud raha ja tegevusi me sotsiaalmeedias ka ei näe põhjust välja tuua, see on selline elementaarne inimlik tegevus,» lisab ta.