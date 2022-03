Soome militaareksperdid tõid välja põhjused, miks Vene väed ei suuda vallutada Kiievit ega Mariupolit

Soome riigikaitsekõrgkooli sõjaliste oskuste osakonna juht kolonel Petteri Kajanmaa selgitas, et Venemaal ei ole pärast ligi kuu aega sõdimist enam piisavalt inim- ja sõjalisi ressursse, et Kiiev ja Mariupol vallutada, teatab mtvuutiset.fi.

Ta lisas, et venelased on pommitanud Ukraina lõunaosas asuvat sadamalinna Mariupolit juba paar nädalat ning nad piiravad seda, kuid ei ole suutnud linna vallutada.

Venemaa rünnakus süttinud korrusmajad Ukrainas Mariupolis 19. märtsil 2022 Foto: Satellite image ©2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS/Scanpix

«Mariupol on hea näide ukrainlaste kaitsetahtest. Ukrainlased on langetanud otsuse, et nad ei anna Mariupolit käest ja nad jätkavad võitlust. Venemaa ei suuda praegu Mariupoli juures olevate üksustega linna kätte saada. Venelaste eesmärk tundub olevat seal võimalikult palju hooneid hävitada, rohkemaks ei ole neil jõudu,» arvab kolonel Kajanmaa.

Kajanmaa arvates on ka Ukraina pealinna Kiievi vallutamine Venemaa väeüksuste poolt ebatõenäoline.

«Vene üksused on Kiievi kolmes küljes, kuid neil ei ole piisavalt sõdureid ega laskemoona, et suurlinn, kus enne sõda elas ligi kolm miljonit elanikku ja mille pindala on 848 ruutkilomeetrit, ühe manöövriga vallutada. Vene väeüksuste puhul tundub, et neil puudub ühtne juhtimine ja nad tulistavad seda, mis ette jääb,» nentis Soome sõjandusekspert.

Kajanmaa jälgib enda sõnul iga päev Ukrainas toimuva sõja kulgu ja ütles, et Vene võitlejad ei suuda ilma vajalikuta, nagu bensiin, laskemoon ja toit, kuigivõrd edasi liikuda. Seega on Vene vägede edasiliikumine osas paikades peatunud just ressursside puudumise, mitte otseselt ukrainlaste vastupanu tõttu.

«Venemaa lootis kogu Ukraina, kaasa arvatud pealinna Kiievi, umbes nädalaga kätte saada. See plaan kukkus läbi. Vene üksused on Kiievist kümnete kilomeetrite kaugusel ja viimasel paaril päeval ei ole märke, et nad oleksid edasi liikunud. Nad arvatavalt kindlustavad end ja peatavad edasiliikumise, kuid jätkavad Kiievi pommitamist,» sõnas soomlane.

Sama kinnitas ka Briti kaitseministeerium, mille teatel ei ole Vene väed alates möödunud nädala lõpust Ukrainas eriti edasi liikunud.

«Venelased tegid juba sõja alguspäevadel vigu ja seetõttu on ka palju ebaõnnestumisi. Valiti vale taktika, ründeks kogenematud noored sõdurid ja rünnakuplaanide muutmine pole õnnestunud,» hindas Kajanmaa Venemaa algatatud sõja käiku.

Kajanmaa hinnangul vajaks Venemaa näiteks linnade vallutamiseks oluliselt rohkem vägesid, kuid siis on vaja mobilisatsiooni.

«Venemaal kahuriliha jätkub ja uusi üksuseid võidakse tuua Ukraina piiri äärde ja saata Ukrainasse, nende abil saadakse asendada langenud, haavatud ja ukrainlaste poolt vangi võetud. Samas jätab soovida taktika, strateegia ja üksuste varustamisvõime, ka üksustevaheline kommunikatsioon ja side,» lisas Kajanmaa.