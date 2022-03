Kellelt pärineb Vene presidendi Putini ideoloogia? Kristlikult fašistilt ja Suur-Venemaa ideoloogilt

Ukrainlased küsivad, miks nad peavad taluma ühe hullu, Venemaa presidendi pärast kannatusi ja lähedaste kaotamist.

Niisiis, miks? Osalt sellepärast, et Putin on võtnud omaks julma ideoloogia, mis pärineb aadlikust filosoofilt Ivan Ilijnilt ja ajaloolaselt-etnoloogilt Lev Gumiljovilt. Lisaks on tal nii-öelda ihuideoloogid, kelleks on politoloog Aleksandr Dugin, Moskva patriarh Kirill ja oligarh Konstatin Malofejev.

Nende filosoofia ja õpetuste põhjal muudab Putin ajalugu ja religiooni ning hävitab Ukrainat.

Venemaa presidendi arusaamade aluseks on panslavism ja doktriin, mis keiser Nikolai I (1756–1855) võimu ajal oli domineeriv ning milles rõhutatakse Vene õigeusku, isevalitseja võimu ja äärmuslikku natsionalismi.

Lisaks meeldib Putinile ideoloogia, et kõik slaavlased peavad moodustama ühise riigi, mida juhib Venemaa.

Ivan Iljin, kristlik fašist

Putin on maininud oma kõnedes ja kirjutistes ajaloolast-filosoofi Ivan Iljini (1883–1954), nimetades teda mineviku asjatundjaks.

Putin lasi 2005. aastal tuua Šveitsi Genfi maetud Iljini jäänused Venemaale ja korraldas uue matuse. Filosoof on maetud Moskva Püha Donskoi kloostri kalmistule.

Putin saatis oma partei Ühtne Venemaa liikmetele ja ametnikele Ilijni kirjutiste kogumiku. Sealt pärineb ka Putini ja tema toetajate arusaam, et ukrainlased on tegelikult venelased ja nad peavad olema osa Venemaast.

Iljin oli kristlik fašist, kes mõisteti nõukogude Venemaal surma ning kes alates 1922. aastast elas Saksamaal ja Šveitsis. Tal oli kahju, et fašist Benito Mussolini (1883–1945) sai võimule Itaalias, mitte Venemaal. Saksa diktaatorit Adolf Hitlerit (1889–1945) pidas ta tsivilisatsiooni tugisambaks.

Iljin lootis, et Venemaal kommunism variseb ja riigist saab maailma päästja. Venemaa peab Iljini nägemuse kohaselt Jumala poolt sanktsioneeritud sõdasid lääne ideoloogide ja seksuaalpervertide vastu.

Putinile Iljini seisukohad meeldivad ning kui ta oli 2005. aastal juba oma võimu kindlustanud, koges ta väärtusvaakumit, mis arvatavalt sundis teda selle filosoofi ideedest kinni haarama. Putin nägi endas juhti, kellest Iljin kaua aega tagasi unistas.

Iljinil on palju teoseid, mille sisu on vastuoluline ja mitmeti tõlgendatav. Putinile need meeldivad, kuna see annab talle mänguruumi ja õigustusi. Kuid Iljini fašismi ei saa ignoreerida.

Briti professor Timothy Snyder on Iljiniga palju tegelenud ja võtab oma teose «Vabaduse tee» juhtmõtte kokku järgmiselt: Venemaa ei päästa maailma fašismist, vaid fašismiga.

Selle taustal poleks Putini toetus Euroopa paremäärmuslusele vaid segaduse külvamine.

See peegeldab Iljini ennustust, et just Venemaa elustab Euroopa fašismi.

Anna Ahmatova poja eurasianism

Lisaks Iljinile tunneb Putin huvi tuntud poeedi Anna Ahmatova (1899–1966) poja Lev Gumiljovi (1912–1992) asusaamade vastu. Ta oli antisemiit ja eurasianismi teooria alusepanija.

Vene emigrandid läänes hakkasid eurasianismi ideed levitama 1920. aastate alguses. Gumiljov jätkas ideed Venemaast kui «pühast Euraasia tsivilisatsioonist», millel on võime ja kohustus ühendada suur osa maailmast.