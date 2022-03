Kiievis hukkunud noore ajakirjaniku isa: see, mis juhtus, oli meie jaoks täielik õudus

View this post on Instagram

Kodumaal toimuvat sõda kajastades surma saanud 24-aastase ajakirjaniku Oleksandra Kuvšõnova vanemad tõdevad, et tütre surm on aidanud neil tema kohta palju uut õppida. «Ma ei suutnud kuidagi ette kujutada, et selline asi üldse võimalik on,» tunnistas Saša isa.