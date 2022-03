Rajult pidutsenud Rannamaja-Viktoria avaldas, kuidas ta esihammas kildudeks purunes

Viktoria Martinson selgitas ühismeedias, et läks sõbrannadega reedel peole ja õhtu käigus sai natuke palju joodud. «Aga nüüd on korras,» näitas hambaarstil käinud Viktoria oma säravat naeratust.

Reaaaaalselt tra hea et ma tervet sahtlit tyhjaks ei kukkunud hahah🤣🤣🤣🤣🤣

«Ma olin nii purjus olnud, et ma kõndisin vanalinna Prismast takso peale ja kõndisin vastu klaasust,» rääkis tõsielustaar lähemalt juhtunust. Kuna Viktorial oli huuleneet, siis just see läks pärast kokkupõrget klaasuksega vastu hammast, mis seejärel kildudeks purunes.