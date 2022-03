Tissijumalaks peetav Miami ilukirurg sai kaela järjekordse väärravi hagi

USA tõsielusaate «The Real Housewives of Miami» staari Lisa Hochsteini abikaasa Leonard Hochstein on ilukirurg, kelle hüüdnimeks on Tissijumal. Vaatamata ülistavale hüüdnimele on aga Hochstein saanud väärravi tõttu kaela juba neljanda hagi, vahendab Page Six.