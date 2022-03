Putini armukese sõbrannad anuvad naist, et ta presidendi ümber veenaks

Endise iluvõimleja Alina Kabajeva väidetavat suhet Vladimir Putiniga on Kreml järjekindlalt eitanud, kuid aastaid on sosistatud, et nad on lähedalt seotud, ja räägitakse ka ühistest lastest.

Elu24 vahendas möödunud nädalal, et väidetavalt redutab Kabajeva koos lastega Šveitsis. Nüüd vahendab USA meediaväljaanne Page Six, et Kabajeva sõbrannad nõuavad, et naine Putini meelt muudaks.

«Alina sõbrannad anuvad, et ta Putini juurde lendaks ja veenaks teda, et ta sõja lõpetaks,» avaldas allikas ja lisas: «Ta (Putin – toim) ei kuula kedagi, aga ehk kuulab ta Alinat.»

Venemaa president Vladimir Putin ja Venemaa endine iluvõimleja Alina Kabaeva 2004. aastal. Foto: REUTERS/Scanpix

Allika sõnul on Putin turvameestest ümbritsetud. «Alina ütleb, et ta ei tea, kas ta temani jõuab. Ning isegi kui jõuab, ei tea Alina, kas ta jälle minema pääseb ja laste juurde tagasi saab.»

Putini otsus Kabajeva ja nende lapsed Šveitsi peita ei pruugi olla kõige parem, kuna neutraalsena tuntud riik otsustas seista Venemaa vastu. Šveitsi föderaalnõukogu teatas 28. veebruaril, et külmutas nimekirja jagu Venemaa üksikisikute ja ettevõtete varad, märkides, et «viivitamata rakendatakse ka finantssanktsioone Venemaa presidendi Vladimir Putini, peaminister Mihhail Mišustini ja välisminister Sergei Lavrovi vastu».

Pole selge, kuidas need sanktsioonid võivad mõjutada Putini lapsi ja Kabajevat, kuna neil kõigil on väidetavalt Šveitsi pass ja naise varad on hoolikalt peidetud. Kuigi Putin oma lastest ei räägi, siis tema endine abikaasa nimetas Venemaa juhi valitsuse veebilehel presidenti armastavaks isaks.

Postimees Sport vahendas esmaspäeval, et Šveitsis hakati nõudma, et võimlemise olümpiavõitja, kellele pole siiani osaks langenud mingeid sanktsioone, saadetaks riigist välja. Vastavale rahvaalgatusele on praeguseks hääle andnud üle 50 000 inimese.