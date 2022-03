Kylie Jenner mõtles ümber ja hakkab pisipoja nime muutma

Tõsielustaar Kylie Jenneri ja ta räpparist kallima Travis Scotti teine laps sündis 2. veebruaril 2022. Maagilisel kuupäeval ilmale tulnud poja nime üle spekuleeriti kõmumeedias hoolsalt. Arvati, et Kylie paneb lapsele nimeks näiteks Angel või Angelo, aga ka Halo. Ükski neist siiski täppi ei läinud. 11. veebruaril teatas Kylie Instagrami-loos, et pojale pandi nimeks Wolf Webster.

Veebruari teisel poolel sai TMZ enda valdusesse lapse sünnitunnistuse, kus on kirjas, et poja keskmine nimi on Jacques. Sedasama nime kannab ka lapse isa Travis, kelle nimi passis on Jacques Bermon Webster.