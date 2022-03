Suri üks Eesti parimaid kokkasid Konstantin Kisseljov

2018. aastast restoraniketi Pelm peakoka ametit pidanud Konstantin Kisseljovi lahkumisest siitilmast teatas abikaasa Anna ühismeedias. Mehe ametlikule Facebooki kontole kirjutatud teates avaldati, et hüvasti jäetakse Kostjaga sel nädalal.

Kisseljov töötas oma pika karjääri jooksul ka restoranide Clazzi, Argentiina ja HIPS peakokana. Tee toidumaailma leidis ta juba varakult. «Minu ema on kondiiter ja mu lapsepõlv möödus kondiitritsehhis. Ema eeskujul õppisin ka kondiitriks, aga kui olin praktikal, siis mõistsin, et mu kutsumus on pigem liha grillimine kui tortide valmistamine,» rääkis Kisseljov 2017. aastal ajakirjale Golf.