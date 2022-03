Lauljatar Heleza leidis endale spordiklubist südamesõbranna

Eesti Laulult tuule tiibadesse saanud lauljatarid Heleza ja An-Marlen avaldasid ühise videosingli «Igavesti», mille peamiseks temaatikaks on suhted. Loole ilmus ka muusikavideo.

Heleza märkis, et uus pala on inspireeritud tema enda kogemustest ja isiklikust elust. «Mitu korda võib ühte ja sama tüli tülitseda või vaidlust pidada? Vahepeal tunned nagu käid ühte ringi uuesti ja uuesti ja uuesti – igavesti. Mida muud oskan ma teha, kui valada see siis laulu sisse. Mul saab tänavu viis aastat suhtes oldud. Antud singel on siiski kirjutatud varasemast ajast - mil olin noor ja ei osanud enda eest seista,» selgitas ta.

Muusik esitles värske laulu demo versiooni ka An-Marlenile, kes on muusikasõpradele teada kui tänavusel Eesti Laulul osaleja. «An-Marleni kohtasin My Fitness spordiklubis ning hakkasin teda Instagramis jälgima. Ühel hetkel osales ta Eesti Laulul, kiitsin sotsiaalmeedias tema lugu ja tegin ettepaneku kohtumiseks. Mängisime kohtumisel üksteisele ette oma seni avaldamata loomingut...kuni jõudsime looni «Igavesti». See oli kohe äratundmine, ka teda kõnetas see temaatika. Leidsin temas mõttekaaslase, veel parem, laulukaaslase. Panime hääled ühte kappi,» kommenteeris ta loo sünnilugu.

«Ma ei olegi varem sooloartistina teinud lugu koos teise naisega. See oli kahtlemata väga uus ning põnev kogemus. Ja lisaks kõigele...varem me An-Marleniga lihtsalt teadsime teineteist, nüüd oleme südamelähedased sõbrannad. Loodan, et saame ka tulevikus midagi koos avaldada. Võtsime koos stuudio, et üksteisele hoogu juurde anda,» märkis ta.

Lauljanna lisas, et talle väga meeldib oma loomingut avalikkusele tutvustada. «Teha lugu valmis on üks protsess. Kuid kui lugu pole veel väljas, siis oleks see justkui vaid minu oma. Kui saan seda tutvustada ja jagada ka teistega, on see nagu kõigi oma! Loomingust rääkimine on aeg, mil saan paljastada oma kardinatagust. Selgitan, millest lugu tegelikult räägib, kuidas see sündis ning mil moel keegi sinna kaasa tuli,» märkis Heleza raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».