Prantsuse paremäärmuslasest presidendikandidaat Le Pen: mulle ei lähe Zelenskõi korda ja ta kõnet ei kuula

Le Pen sõnas Prantsuse meediale, et talle ei lähe härra Zelenskõi korda.

«Ta on riigijuht ja ta käitub vastavalt. See on täiesti tavaline, mis selles ebatavalist on?» teatas Prantsuse presidendikandidaat.

Marine Le Peni teatel leppis ta juba kaua aega tagasi 23. märtsiks kohtumised kokku ning need on Prantsusmaa tuleviku seisukohalt tähtsamad kui Zelenskõi kõne. Le Peni avalikus kalendris on 23. märtsiks märkmed intervjuude kohta.

Poliitiku sõnul on ta mitu korda avaldanud solidaarsust Ukrainaga ning ukrainlastest sõjapõgenikud on Prantsusmaal oodatud. Samas on Le Pen varem olnud nii põgenike kui majandusmigrantide vastasel seisukohal, rõhutades seda oma esinemistes sageli.

Le Peni arvates ei mõjuta lääne kehtestatud sanktsioonid Venemaale eriti Putini kurssi ning ta on mures gaasi ja tooraine kõrge hinna pärast, mis võivad Prantsusmaa majandust mõjutada.

Venemaa vägede poolt kolmest küljest piiratud Kiievis olev Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on varem interneti ja video vahendusel kõnelenud USA kongressile, Suurbritannia parlamendile, Saksa Liidupäevale ja Iisraeli Knessetile.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi pöördumas 16. märtsil 2022 USA kongressi mõlema koja, senati ja esindajatekoja poole Foto: Credit Image: © Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Planet Pix/Scanpix

Oma kõnedes on ta palunud Ukrainat aidata ja nõudnud Venemaale veel karmimaid sanktsioone.

Zelenskõi julgust ja otsustavust hinnatakse. Sõja alguses keeldus ta USA pakutud turvapaigast, öeldes, et ta ei põgene kuhugi, vaid soovib, et lääs saadaks relvi ja kuuliveste.

Marine Le Peni peetakse president Emmanuel Macroni suurimaks rivaaliks aprillis Prantsusmaal toimuvatel presidendivalimistel. Eelmisel korral jõudis Le Pen teise vooru. Prantsusmaa presidendivalimiste esimene voor on 10. aprillil ja teine voor 24. aprillil.

Le Penil ja ta parteil Rahvusrinne on lähedased suhted Venemaa presidendi Vladimir Putini ja Vene valitsusega. Le Pen sai ühelt Venemaa pangalt oma valimiskampaania läbiviimiseks raha laenuks.

Venemaa vallutussõda Ukrainas on tekitanud Le Peni jaoks häbiväärse olukorra. Näiteks tuli Rahvusrindel maha võtta kõik Le Peni valimisplakatid, millel ta on koos Putiniga.

Le Peni konkurent on veel üks paremäärmuslik kandidaat Eric Zemmour, kes samuti varem Putinit pooldas.

Prantsusmaa presidenti Emmanuel Macroni on kritiseeritud, et ta käigud enne sõda Moskvasse ja paljud telefonikõned Putinile ei ole vilja kandnud.

Macroni maine on praegu küll languses, kuid ekspertide hinnangul võib ta saada presidendiks ka teiseks ametiajaks.

Vene väed tungisid Ukrainasse 24. veebruaril ja lahvatas sõda, mille eest on ÜRO teatel põgenenud kümme miljonit inimest, kellest enamik on naised ja lapsed.

Lääs on Venemaa anastussõja hukka mõistnud ja aitab Ukrainat, saates sinna relvi, laskemoona ja muud vajalikku.