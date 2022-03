Tütar Christin-Amani Kiivikas jagas ühismeedias, et üllatus oli suur. «Tegin parajasti köögis süüa, kui järsku kuulsin, et kuidagi nii-nii tuttav hääl,» rääkis neiu Elu24-le.

Esialgu ta päris sada protsenti kindel siiski ei olnud. «Panin igaks juhuks veel kordusele ka, et vihjeid kuulata, aga siis olin kindel, et no muidugi on see minu issi!»