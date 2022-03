19-aastased Harvardi koolipoisid lõid sõjapõgenike ja võõrustajate kokkuviimiseks originaalse platvormi

«Ma ju oskan luua veebilehti ja suuri platvorme, seega ma mõtlesin, et kuidas ma siis ei tee mitte midagi, et ukrainlasi aidata,» ütles idee autor ja veebiplatvormi Ukraine Take Shelter looja Avi Schiffmann (19).

EXCLUSIVE: Ukraine Take Shelter is giving hundreds of new homes to refugees. It was built by a 19-year-old Harvard student https://t.co/6K4h5tCXRA — The Independent (@Independent) March 11, 2022

«Sõjapõgenikud vajavad majutuse leidmisel kiiresti abi ja seda üle kogu maailma, mistõttu ma pidin võimalikult ruttu midagi välja mõtlema,» märgib noormees, kes on oma oskustega varemgi maailmale appi sööstnud.

Näiteks lõi ta koroonapandeemia alguses veebilehe, mis mõõdab COVID-19 mõju. Veidi hiljem samal aastal kujundas ta aga veebilehe, mis jälgis USA-s toimuvaid Black Lives Matteri proteste.

Selleks, et viimatine idee kiiremini teoks teha, võttis Schiffmann kampa ka kursusekaaslase Marco Bursteini, ning üheskoos asuti asja arutama.

«Mina näen seda nii: peaaegu kõigil on nutitelefon ja internetiühendus. Maailmas toimub kogu aeg midagi, olgu selleks maavärin, sõda või pandeemia, ja alati on võimalus kasutada tehnoloogiat, et inimeste elu nendes humanitaarkriisides parandada,» avaldab Schiffmann.

Loodud platvormil Ukraine Take Shelter on praeguseks juba rohkem kui miljon kasutajat ja üle 25 000 kirje. Lühi- ja pikaajalised võõrustajad üle kogu maailma on pakkunud kõike, mida saavad, alates elutoa diivanist ja vabadest magamistubadest kuni tervete korterite ja maamajadeni.

Lihtne ja mugav kasutada

Platvormi loomisel seadsid Schiffmann ja Burstein prioriteediks, et seda oleks võimalikult lihtne ja mugav kasutada. «Kui uurisin, milliseid vahendeid Ukraina sõjapõgenikud potentsiaalsete võõrustajatega ühenduse loomiseks kasutavad, sain ma teada, et need ei ole kuigi tõhusad,» märgib Schiffmann. Ta lisab, et platvorm võimaldab põgenikul oma olukorra parandamiseks ise midagi ette võtta, selle asemel et mõnes Euroopa linnas tänava peal istuda ja oodata, millal üks või teine ​​ülekoormatud pagulasabiorganisatsioon teda majutaks.

«Ukraine Take Shelteri platvormil on igal põgenikul võimalik tutvuda tuhandete pakkumistega ja selleks, et endale majutus saada, on vaja vaid võõrustajale helistada või e-kiri või sõnum saata,» kirjeldab Schiffmann protsessi.

Tunnustus Ukraina valitsuselt

Veebileht on tõlgitud kümnetesse keeltesse, sealhulgas ukraina, saksa ja poola keelde. «See annab võimu tagasi põgenike kätte, võimaldades neil haarata initsiatiiv. Nad ei pea lootma kellelegi teisele, kes aitaks neil turvalise pelgupaiga leida. Juba praegu on meil miljoneid pagulasi ja neid tuleb üha juurde, nii et tõhususe, turvalisuse ja ohutuse tagamine on kriitilise tähtsusega,» selgitavad platvormi loojad.