Vales kohas parkinud politseisõiduk tekitas kodanikes pahameelt: kas seadust rikkudes kogutud liiklustrahvid on üldse õiguspädevad?

Tallinnas Merivälja teel sõitnud kodaniku silma kriipis kõnniteel seisnud eravärvides politseibuss, mis jahtis kiiruseületajaid. «Kas selliselt seadust rikkudes kogutud liiklustrahvid on üldse õiguspädevad?» tõstatas härra küsimuse, viidates sellele, et mainitud kohas on parkimine keelatud. Politsei tunnistas, et selline teguviis ei ole õigustatud.