Seitsmele Oscarile nomineeritud filmi staar galale kutsutud ei ole

Hinnatud filmirežissööri Steven Spielbergi «West Side'i loo» uusversioon on tänavusel Oscarite auhinnagalal nomineeritud seitsmes kategoorias. Lisaks parima filmi tiitlile püüab muusikal auhinda ka näiteks parima režissööri, parima kinematograafia ja parima naiskõrvalosatäitja kategoorias.

Vaatamata ohtratele nominatsioonidele pole aga filmi staar, 20-aastane USA laulja ja näitlejanna Rachel Zegler Oscarite galale kutsutud, vahendab Los Angeles Times.

Oscarid otse koju kätte! Juba neljandat aastat on Filmzone Oscarite eksklusiivne telekanal Balti riikides. Teisisõnu toob Filmzone ka tänavu filmimaailma suursündmuse siinsete televaatajateni nii otseülekande kui kordussaadetena. Oscarite auhinnagala otseülekanne algab 27. märtsi hilisööl (28. märtsi varahommikul) kell 1.30 staaride suurejoonelise saabumisega punasele vaibale ning jätkub kell 3.00 auhinnagala otseülekandega.

Zegler mängib «West Side'i loos» Maríat ehk on teisisõnu muusikali üks staaridest. Pühapäeval avaldas aga Zegler ühismeedias, et vaatab Oscareid kodus, sest tema pingutustele vaatamata pole ta galale kutsutud.

«Ma ei tea, ma olen proovinud, kuid tundub, et seda ei juhtu,» kirjutas Zegler oma Instagrami postituse kommentaarides. «Loodan, et viimasel minutil juhtub ime ja saaksin meie filmi seal tähistada, kuid vahel nii läheb. Olen ka pettunud, aga kõik on hästi. Olen meie filmi üle nii uhke,» tõdes ta lõpetuseks.

Alles möödunud nädalal käis Zegler BAFTA auhinnagalal, kuid miks ta Oscaritele kutsutud ei ole? Kindlat vastust veel ei ole, kuid on teada, et filmistuudiotele antakse tavaliselt määratlemata number pileteid. Filmistuudio jagab need laiali ning otsustab ise, kas annab mõne auhinnale nomineeritud filmi näitlejatele. «West Side'i loo» teinud filmistuudio on Disneyle kuuluv 20th Century Studios, kes ei ole praeguseks Zegleri olukorda kommenteerinud.

Mõned on spekuleerinud, et 2022. aasta ürituse külaliste nimekiri on COVID-19 tõttu hõredam. Hollywood Reporter avaldas veebruaris, et auhinnagala külalistel on vaja vaktsiinipassi. Esinejatel ja neil, kes laval auhindu üle annavad, vaktsiinipassi olema ei pea, kuid nad peavad andma negatiivse koroonatesti.

Hollywoodi Dolby teatris toimuvale auhinnagalale on oodata 2500 külalist, mis on vähem kui tavaliselt.

Samal ajal on Zegleri kaasnäitleja Ariana DeBose (ülemisel pildil vasakul, keskel Spielberg) parima naiskõrvalosa auhinna kandidaat. DeBose'i peetakse ka selle kategooria üheks favoriidiks.

Kuigi «West Side'i loo» 2021. aasta versioon sai seitse Oscari nominatsiooni, siis kinodes film väga palju poolehoidjaid ei leidnud. Film teenis üleilmselt 74,5 miljonit dollarit, selle tegemine läks aga maksma sada miljonit dollarit.

Paljud süüdistavad linateose põrumises selle meesstaari Ansel Elgortit, keda süüdistati pärast filmi valmimist seksuaalses ahistamises, vahendab TMZ.