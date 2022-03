Ivo Linna meelest on Ussisaarel kõlanud lause «Vene sõjalaev, idi na***i!» väge täis

Saatejuht Anu Välba tõstatas saates «Hommik Anuga» küsimuse, kas see on koht, kus ropust sõnast on saanud vägisõna. «Tegu pole roppusega, sest kui lööme endal näiteks varba ära, siis tihtipeale tuleb huulile just vandesõna. Me ei võta seda kui roppust,» sõnab Ivo Linna, kuid selgitab, et ropendamine ropendamise pärast on lame.

«Antud kontekstis on see sõna väge täis. See näitab kogu maailma suhtumist. See üks rahulikult öeldud lause, seal on vägi sees. Kurjategijad saavad väga hästi aru, mida see laul ütleb,» lisab Linna.

Temaga nõustub ka Jalmar Vabarna, kes sõnab, et lausest on kujunenud välja loits. «Nüüd on oluline olla järjepidev ja lauset veel korrutada. Arvan, et praeguses olukorras on need päris hästi valitud sõnad.»

Mis on aga Linna käitumises peale 24. veebruari muutunud? «Arvan, et pigem olen rõõmus, et nende sündmuste arenemise valguses tajud kuidagi, kuidas ka meie rahva seas on vähem vingumist ja on toimunud ühinemine. Maailmavaadetest olenemata toimus see ka laulva revolutsiooni ajal,» märgib muusik ja selgitab, et eri vaadetega inimesed tulid kokku, sest see oli ainuke võimalus vabaks saada.