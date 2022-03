«Ma näen su häält» kunstitudeng on menuka ansambli Revals solist

Pärnumaalt, Metsapoole külast pärit Rait Sohkin (40) sattus saatesse oma lauluõpetaja soovitusel. «Pikalt ma ei mõelnud, tundus korraliku väljakutsena ja nii ma läksin!»

Kuigi ta nopiti osaliste sast välja juba teises voorus, tunneb ta, et ka temale kui pikaajalisele muusikule oli see äärmiselt õpetlik kogemus. «Saada nii vahetut ja konstruktiivset tagasisidet on hindamatu väärtus. Vaatan enda lavalist kuvandit nüüd hoopis teise pilguga. Lisaks on televisioonis esineda hoopis teistmoodi, kui kuskil kontsertlaval,» tunneb ta, et saade andis talle palju juurde.

Saade jättis Sohkinile väga meeldiva mulje: «Kogu tiim ja korraldus olid äärmiselt heal tasemel, saada ise on põnev - pinget ja üllatusi jätkub kuni viimase minutini. Tänan kõiki asjaosalisi ning soovin jõudu-jaksu!,»

Tegelaskuju «kunstitudeng» on aga võetud päriselust - ta õpib Eesti Kunstiakadeemias visuaalset kommunikatsiooni.

Oma lauljakärjääri alustas ta teises klassis,kui ta värvati kooli poistekoori, mille koosseisus käis ta kahel laulupeol -Üldlaulupidu 1990. aastal ja Koolinoorte laulupidu 1993. aastal.

1993. aastal astus Sohkin muusikakooli hoopiski basskitarri õppima ning naaberküla Treimani rahvamaja juhataja Viljar Soomre juhatusel hakati lastebändis «Vikerkaar» kitarri mängima.

Aasta hiljem lõid kohalikud noored juba päris oma rock-ansambli «The Silence,» kus Sohkin basskitarri mängis. Tähelepanuväärne on see, et selle ägeda bändi trummariks oli praegu vägagi tuntud folkmuusik Silver Sepp ning lauljaks oli tema vend Meelis, kes tegutseb praegu peobändis Mohiito.

Suurimaks ülesastumiseks oli neil Õllesummeri pealava, kus sai esinetud koos The Tuberkolotede ja Vennaskonnaga.

Siirdudes Häädemeeste keskkooli, tekkis mehel juba uus bänd, mis algselt kandis nime «Hamman,» kuid hiljem «Cramp» ja mängis pop-rocki. Tuleb välja, et see oli esimene ansambel, kus ta lisaks pillimängule ka laulma hakkas.

2008. aastal üllitati plaadifirma TopTen abiga album «Tuld!,» mis kriitikute poolt väga leigelt vastu oli võetud. Bändi kõige kuulsamaks palaks on aga «Siis kui saabub päev,» kus teeb kaasa Kairit Tuhkanen ehk Niki.