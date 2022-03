Netiavarustes räuskamine jätab Kanye Westi Grammyde lavalt kõrvale

Räppari esindaja kinnitas kuuldust, öeldes, et on tõsi, et Kanye ei astu lavale mõne nädala pärast toimuval galal. Põhjuseks toodi mehe käitumine internetist. Nimelt tundsid auhinda välja andva Recording Academy esindajad, et taoline käitumine netiavarustes võib viia ka fiaskoni laval, vahendab TMZ.