«Selgeltnägijate tuleproovis» osalenud nõid Allan: Kallas on igatepidi plindris, aga ta jääb jalgadele

Nõiasaadet meenutades ei saanud ta üle ega ümber segadusest, mis finaalsaates hääletamise hetkel tekkis. «Finaalis oli hääletusega suur segadus… nende telefoninumbritega,» nentis ta, öeldes, et ju see mingi nõiduslik värk oli.

Keila-Joal elav tunnetaja sõnas, et tegu on maagilise kohaga. «Ühe sõnaga ei suuda ma seda kirjeldada. Kahest-kolmest lausest jääb ka väheks.»

Nagu maagiat vähe oleks, on Allani korterinumber seitse, mis on tema sõnul väga maagiline number.

«Jalutasin metsas ja nägin, et maas on sobiv sau. Koorisin ja lihvisid ära. Nüüd seisab seal ukse juures ja kaitseb, et paha sisse ei tuleks,» rääkis ta.

«Ma ei näe, et ta kukub,» ütles ta Kaja Kallasele laotud kaarte vaadates. «Probleeme on nii palju, et ta on igatepidi plindris, aga ta hakkab osavalt esinema ja suudab oma positisiooni kaitsta.»